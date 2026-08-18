 Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες στην οδό Κορίνθου - Εξαμιλίων, τους απεγκλώβισε η Πυροσβεστική - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες στην οδό Κορίνθου - Εξαμιλίων, τους απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Κορίνθου - Εξαμιλίων
Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Κορίνθου - Εξαμιλίων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στον δρόμο Κορίνθου - Εξαμιλίων - Ξυλοκέριζας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο.

Από την ανατροπή, οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στο όχημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Κορίνθου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση, με την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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