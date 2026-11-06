Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη -Ο οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε λεωφορείο - iefimerida.gr

Ένα σοκαριστικό τροχαίο συνέβη το πρωί της Παρασκευής στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε.

Ο άτυχος άνδρας ξεψύχησε στο τιμόνι και για αρκετά δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό του κινείτο ανεξέλεγκτο στον δρόμο.

Το όχημα ανεξέλεγκτο, καρφώθηκε σε αστικό λεωφορειο

Το περιστατικό συνέβη μπροστά από το εμπορικό κέντρο One Salonica.

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Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς εντρομοι οι άλλοι οδηγοί αλλά και οι περαστικοί παρακολουθούσαν την τρελή πορεία του οχήματος, χωρίς ο οδηγός του να προβαίνει σε καμία αντίδραση.

Τελικά, σύμφωνα με το thestival.gr, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο.

Στο σημείο του τροχαίου άμεσα έσπευσαν η αστυνομία και οι διασώστες. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο άνδρας πιθανότατα υπέστη εγκεφαλικό όσο βρισκόταν στο τιμόνι, για αυτό και πέρασε με κόκκινο το φανάρι.

Τελικά , το ΙΧ καρφώθηκε πάνω σε λεωοφορείο της γραμμής 12 που εκτελεί τη διαδρομή Κάτω Τούμπα - ΚΤΕΛ Μακεδονία, χωρίς ευτυχώς από την σύγκρουση να τραυματιστεί ο οδηγός του λεωφορείου ή κάποιος από τους επιβάτες.