Ιόνια Οδός: Τροχαίο με λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού που μετέφερε σπουδαστές -Τρεις ελαφρά τραυματίες - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο με στρατιωτικό λεωφορείο σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε φοιτητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 143,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Βλαχέρνας Άρτας, όπου κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, απεγκλωβίζοντας 25 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το ατύχημα υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άρτας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις συνθήκες της εκτροπής.