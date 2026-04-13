Τροχαίο στους Παξούς: Χειρουργήθηκε ο 17χρονος τραυματίας -Φέρει πολλά κατάγματα - iefimerida.gr

Σε χειρουργείο υποβλήθηκε ο 17χρονος τραυματίας του τροχαίου στους Παξούς, όπου ο 15χρονος φίλος του έχασε τη ζωή του.



Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο νεαρός φέρει πολλά κατάγματα και νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα». Ο 17χρονος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Τροχαίο στους Παξούς: «Σε μισή ώρα κατέληξε» ο 15χρονος

Το τροχαίο δυστύχημα, που έγινε την Κυριακή του Πάσχα, συγκλόνισε την κοινωνία των Παξών. Όλα έγιναν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δύο ανήλικοι συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 24χρονη στην επαρχιακή οδό Γαΐου–Λάκκας.



Μιλώντας στο Star ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Μιχάλης Κάντας, ανέφερε: «Το μικρό ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση, είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, γιατί δεν είχε καθόλου κίνηση στα άνω και κάτω άκρα, ούτε στο σώμα. Δεν είχε καμία επικοινωνία, κωματώδης κατάσταση. Σε μισή ώρα κατέληξε».

Αναφορικά με το πώς έγινε το δυστύχημα, ο κ. Κάντας είπε: «Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα προφανώς από την άλλη πλευρά και χτύπησε το αυτοκίνητο στο επίπεδο του συνοδηγού. Το άλλο το παιδάκι ήταν πιο πέρα είχε πέσει ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε τουλάχιστον και το σώσαμε. Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες και πήγε στα Γιάννενα όπου πήγε στο χειρουργείο».



Ο 15χρονος φέρεται να μην είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ και οι δύο αναβάτες φέρεται να μην φορούσαν κράνος.



Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.