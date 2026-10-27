 Τροχαίο στον Πύργο: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πύργο: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο
Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr νεκρή είναι η 55χρονη οδηγός ενός εκ των δύο αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν μετωπικά, επί της οδού Κατακόλου.

Oι άλλες δυο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Οι τρεις τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
iliaenimerosi.gr
iliaenimerosi.gr

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών συνέδραμαν άνδρες της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.

iliaenimerosi.gr
iliaenimerosi.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τροχαίο δυστύχημα τροχαίο πύργος τραυματίες αυτοκίνητα μετωπική σύγκρουση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ