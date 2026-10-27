Τροχαίο στον Πύργο: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Μία νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr νεκρή είναι η 55χρονη οδηγός ενός εκ των δύο αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν μετωπικά, επί της οδού Κατακόλου.

Oι άλλες δυο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

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Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Οι τρεις τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

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iliaenimerosi.gr

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών συνέδραμαν άνδρες της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.