Τροχαίο στον Πύργο: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Μία νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Πύργο.
Σύμφωνα με το ilialive.gr νεκρή είναι η 55χρονη οδηγός ενός εκ των δύο αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν μετωπικά, επί της οδού Κατακόλου.
Oι άλλες δυο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.
Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες
Οι τρεις τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών συνέδραμαν άνδρες της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.
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