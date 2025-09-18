 Αθηνών-Λαμίας: Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρτίνο -ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός ο οδηγός του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρτίνο -ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, νεκρός ο οδηγός του

Tροχαίο Λαμία
Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τ﻿ροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Αυτοκίνητο Ι.Χ., που κινούνταν με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας του.

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του Ι.Χ., που ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.

ΑΠΕ ΜΠΕ

