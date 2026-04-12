Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Αρτέμιδα: Οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε ΙΧ που του έκοψε τον δρόμο, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, στη λεωφόρο Σπάτων-Αρτέμιδος, και βίντεο κατέγραψε το πώς συνέβη.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε γνωστό σημείο στην Αρτέμιδα, όταν ΙΧ βγήκε από ένα στενό και έκλεισε τον δρόμο στη μηχανή που κινούνταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η τελευταία να πέσει άνω στο αυτοκίνητο.

Ο 18χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ στο βίντεο που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να φεύγει μετά το τροχαίο.

Να σημειωθεί ότι ο αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

