Τροχαίο στη Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή -Στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 14:00 στη λεωφόρο Μεσογείων 396, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα.

Η 62χρονη τραυματίας, υπήκοος Βουλγαρίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».



Ο 32χρονος οδηγός του οχήματος, συνελήφθη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.