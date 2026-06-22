Τροχαίο στη Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή -Στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 14:00 στη λεωφόρο Μεσογείων 396, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα.
Η 62χρονη τραυματίας, υπήκοος Βουλγαρίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Ο 32χρονος οδηγός του οχήματος, συνελήφθη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.
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