Τροχαίο στη Λιοσίων: Ελεύθεροι η ιδιοκτήτρια και ο διαχειριστής της μηχανής - iefimerida.gr

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες σχετικά με το τροχαίο στη Λιοσίων.

Πρόκειται για τον διαχειριστή της μηχανής ο οποίος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα έφυγε ελεύθερος από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην αστυνομία και την ιδιοκτήτρια του δικύκλου στην οποία δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν τρεις κατηγορίες:

*Υπόθαλψη εγκληματία

*Ψευδή κατάθεση

*Ψευδή καταγγελία στις αρχές

Τροχαίο στη Λιοσίων: Την Πέμπτη απολογείται ο 16χρονος Σουδανός

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στην ίδια ανακρίτρια ανηλίκων ο 16χρονος οδηγός από το Σουδάν και ο συνεπιβάτης της μηχανής.

Σε βάρος του ανήλικου οδηγού που δεν είχε δίπλωμα και έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

