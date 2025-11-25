 Τροχαίο στη Λαμία: Οδηγός παραβίασε το STOP και προκάλεσε καραμπόλα -Δεν υπήρξαν τραυματισμοί - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λαμία: Οδηγός παραβίασε το STOP και προκάλεσε καραμπόλα -Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

τροχαίο λαμια
To αυτοκίνητο που παραβίασε το STOP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σε επικίνδυνη διασταύρωση της Ταϋγέτου με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νότια Λαμία.

Το τροχαίο συνέβη όταν ΙΧ, που ανέβαινε από την Καμαρίτσα, παραβίασε το STOP της Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκρούστηκε με ΙΧ αγροτικό αυτοκίνητο που διέσχιζε την Ταϋγέτου με κατεύθυνση τη Νέα Άμπλιανη.

Από τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα ξέφυγε και χτύπησε ελαφρά ένα άλλο αυτοκίνητο που ανέμενε κανονικά στο STOP στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο
Όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο

Από την καραμπόλα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πρόσφερε πρώτες βοήθειες στον οδηγό του πρώτου οχήματος, ενώ η Τροχαία Λαμίας κατέγραψε το τροχαίο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τροχαίο τροχαίο ατύχημα Λαμία καραμπόλα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ