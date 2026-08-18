Τροχαίο στη Βούλα: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο οδηγός ταξί -Πώς έγινε το ατύχημα - iefimerida.gr

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη 19/8, ενώπιον του ανακριτή, ζήτησε και έλαβε σήμερα ο 32χρονος οδηγός ταξί, με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος μετά από αναστροφή χτύπησε οδηγό μηχανής.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και για το άρθρο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη σήμανση οδών με πινακίδες.

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Ο 32χρονος κινείτο με το όχημά του στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή με κατεύθυνση από τον Πειραιά προς τη Βάρη. Στο ύψος του ΠΙΚΠΑ έκανε την αναστροφή αριστερά και τότε συγκρούστηκε με τη μηχανή του 39χρονου, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Με ασθενοφόρο διεκομίσθη στο Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Α' τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής που διενεργεί την προανάκριση, ο οδηγός ταξί δεν φορούσε ζώνη και ο τραυματίας οδηγός της μηχανής δεν φορούσε κράνος.

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Παράλληλα, έγινε στον 32χρονο έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ, με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ και από τους δύο έχουν ληφθεί ποσότητες αίματος.