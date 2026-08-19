Τροχαίο στη Βούλα: Ελεύθερος ο οδηγός ταξί, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης -Υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε από το GPS - iefimerida.gr

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί που το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βούλα με θύμα έναν 32χρονο μοτοσικλετιστή.

Επιπλέον, διατάχθηκε η αφαίρεση της άδειας οδήγησης του αυτοκινητιστή μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισε η Τροχαία, ο 32χρονος οδηγός ταξί, με καταγωγή από την Αλβανία, εκινείτο με το όχημά του στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή με κατεύθυνση από τον Πειραιά προς τη Βάρη. Όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο αυτοκινητιστής στο ύψος του ΠΙΚΠΑ έκανε την αναστροφή αριστερά και τότε συγκρούστηκε με τη μηχανή του 39χρονου. Ο οδηγός ταξί δεν φορούσε ζώνη και ο οδηγός της μηχανής δεν φορούσε κράνος. Ο οδηγός της μηχανής διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τι ισχυρίστηκε ο οδηγός ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Υποστήριξε ότι κατά τη στιγμή της σύγκρουσης μετέφερε δύο πελάτες χωρίς να βιάζεται και πως παραπλανήθηκε από το GPS, που άλλαξε ξαφνικά τη διαδρομή που ακολουθούσε, χωρίς να δει την πινακίδα που απαγορεύει την αναστροφή. Θεώρησε ότι η αναστροφή είναι νόμιμη, έβγαλε φλας, έστριψε και ακολούθησε η σύγκρουση.

«​Αρνούμαι την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και πως από αυτήν προκλήθηκε η σωματική βλάβη του 39χρονου. Δεν είδα την πινακίδα της απαγόρευσης αναστροφής. Παραπλανηθείς από το GPS που μου άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή, έβγαλα φλας θεωρώντας πως είναι νόμιμη η αναστροφή μου στο σημείο. Άλλωστε, είχα μέσα δύο πελάτες και δεν βιαζόμουν. Πριν αλλάξω λωρίδα, έλεγξα στον καθρέφτη, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είδα κανένα όχημα», φέρεται να απάντησε στον ανακριτή ο οδηγός ταξί.

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Παράλληλα, προσκόμισε σχετικά έγγραφα στον ανακριτή στα οποία βεβαιώνεται ότι κατά το παρελθόν δεν είχε εμπλακεί σε τροχαίο.

Εις βάρος του 32χρονου οδηγού ταξί έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του μοτοσικλετιστή έχει επιδεινωθεί και θεωρείται μη αναστρέψιμη, κάτι που, όπως τονίζουν νομικές πηγές, θα οδηγήσει και σε μετατροπή της κατηγορίας και ο οδηγός ταξί θα πρέπει να κληθεί σε συμπληρωματική απολογία.