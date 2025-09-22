Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα -Δύο σοβαρά τραυματίες - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά, με δύο σοβαρά τραυματίες.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα έπεσε πάνω σε κολώνα στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.