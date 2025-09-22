 Τροχαίο στην Πάτρα: Σύγκρουση δύο οχημάτων -Αναποδογύρισε ΙΧ, τραυματίστηκε ένα άτομο [εικόνες-βίντεο] - iefimerida.gr
Τροχαίο στην Πάτρα: Σύγκρουση δύο οχημάτων -Αναποδογύρισε ΙΧ, τραυματίστηκε ένα άτομο [εικόνες-βίντεο]

Τροχαίο στην Πάτρα
Τροχαίο στην Πάτρα / thebest.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην είσοδο της Πάτρας, στη Νέα Εθνική Οδό, κοντά στο κτίριο της 6ης ΕΜΑΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και το άλλο να καταλήξει πάνω σε κάδους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία λόγω του ατυχήματος.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την Πάτρα:

