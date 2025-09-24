Βίντεο: Τροχαίο με δύο ΙΧ στην παραλιακή -Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά - iefimerida.gr

Με δυσκολία γίνεται η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το απόγευμα της Τετάρτης.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της πλατείας Κρήτης στη Γλυφάδα, με συνέπεια να επικρατεί μποτιλιάρισμα.

Με δυσκολία γίνεται η κίνηση και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου κυρίως, από του Ρέντη ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου.

Δείτε live την κίνηση εδώ﻿