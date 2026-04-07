Κρήτη: Αυτοκίνητο έκανε «βουτιά» από τον κόμβο Μουρνιών -Κατέληξε ανάμεσα σε μάντρα, δέντρο και κολώνα, σώος ο οδηγός - iefimerida.gr

Ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έπεσε από ύψος στον δρόμο στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών, με τον οδηγό να γλιτώνει από θαύμα.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών, στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε ένας νεαρός Ουκρανός. Κατά την έξοδο από τον κόμβο, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στη συμβολή των οδών Σιβρισαρίου και Σκαμάγκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

/ Φωτογραφία: flashnews

Όπως αναφέρει το flashnews, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 και έσπευσαν άμεσα στο σημείο για συνδρομή και ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τύχη βουνό είχε ο οδηγός﻿

Από το τροχαίο, ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, παρά το εντυπωσιακό της πτώσης και την επικινδυνότητα του συμβάντος.

Υποδείξεις για ασφαλή οδήγηση

Η περίπτωση αυτή αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση για τη σημασία της αυξημένης προσοχής που πρέπει να επιδεικνύουν οι οδηγοί στις εξόδους των κόμβων και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο υψομετρικό ανάγλυφο. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας και των βασικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα και να διασφαλίσει την ασφάλεια οδηγών και πεζών.