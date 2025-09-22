Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Φλοίσβου -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στην Ποσειδώνος σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 πρωί.



Το περιστατικό έγινε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο στην Ποσειδώνος: