Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα -Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αγελάδα [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα -Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αγελάδα [εικόνες]

Τροχαίο στη Φθιώτιδα
Τροχαίο στη Φθιώτιδα / lamiareport.gr
Σοβαρό τροχαίο με τον τραυματισμό τριών ατόμων εκ των οποίων το ένα σοβαρά, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στο δρόμο Μακρολίβαδου-Παλαμά στο Δήμο Δομοκού, στη Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του LamiaReport, στο ύψος περίπου της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, ΙΧΕ συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αγελάδα που βρισκόταν στο δρόμο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός του οχήματος και μητέρα του οδηγού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός και η σύζυγός του που καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Παλαμά και προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, όπου πήγαιναν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για τη μητέρα του οδηγού. Τελικά η γυναίκα μετά το τροχαίο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το ΑΤ Δομοκού που ανέλαβε την προανάκριση του τροχαίου ατυχήματος, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

Δείτε εικόνες από τη Φθιώτιδα:

