Σοβαρό τροχαίο στη Λίμνη Ευβοίας: Σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων -Απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Λίμνη Ευβοίας, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου στη Λίμνη Ευβοίας για να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διασφαλίσουν την απομάκρυνση των εμπλεκομένων από τον τόπο του ατυχήματος.

Πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίμνης πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού για μία γυναίκα που είχε παγιδευτεί σε ένα από τα οχήματα, καταφέρνοντας να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το αυτοκίνητο.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσηλευτική μονάδα για ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστωθεί ο λόγος που προκάλεσε τη σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διασφαλίσουν την ασφαλή απομάκρυνση των εμπλεκομένων.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας γυναίκας

Σύμφωνα με το evima.gr, στο ένα από τα δύο οχήματα εγκλωβίστηκε μία γυναίκα. Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λίμνης, οι οποίοι κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το όχημα.

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Πηγή: evima.gr

Αμέσως μετά, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ενώ δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την κατάσταση των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Πάντως, οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η σύγκρουση.