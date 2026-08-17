Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος με μοτοσικλέτα και ταξί -Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο εμπλέκονται μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα ταξί.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, ενώ η Τροχαία εξετάζει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.