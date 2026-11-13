Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών: Στα ίχνη του οδηγού που σκότωσε τον Άγγελο -«Πολύ κοντά» στην ταυτοποίησή του λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 45χρονο Άγγελο Σφαλαγκάκο, στη Λεωφόρο Αθηνών, το απόγευμα της 30ής Οκτωβρίου.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους εκτεταμένο βιντεοληπτικό υλικό από την πορεία του αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου αναζητείται, ενώ εξειδικευμένοι πραγματογνώμονες έχουν αναλάβει την επεξεργασία των εικόνων, με στόχο να διακρίνουν την πινακίδα κυκλοφορίας του.

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Η έρευνα επικεντρώνεται στην τεχνική αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού



Το υλικό καλύπτει τη διαδρομή από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον Κηφισό, όπου φέρεται να κατευθύνθηκε το όχημα μετά το περιστατικό. Προέρχεται τόσο από κάμερες κυκλοφορίας όσο και από καταστήματα και πρατήρια καυσίμων κατά μήκος της διαδρομής. Οι τελευταίες καταγραφές εκτιμάται ότι έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η ποιότητα της εικόνας είναι καλύτερη, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στην τεχνική αξιοποίηση αυτού του υλικού. Οι εικόνες έχουν παραδοθεί σε εξειδικευμένο τεχνικό και πραγματογνώμονες, οι οποίοι επιχειρούν να βελτιώσουν την ευκρίνειά τους και να εντοπίσουν το πλάνο που θα επιτρέψει την ανάγνωση της πινακίδας. Δεν έχει προσδιοριστεί πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ωστόσο από την πλευρά της οικογένειας εκτιμάται ότι η έρευνα βρίσκεται κοντά σε μια ουσιαστική εξέλιξη.



«Στο στάδιο το οποίο βρισκόμαστε τώρα, θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στον εντοπισμό του οδηγού. Έχουν χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένοι πραγματογνώμονες για την ανάλυση και την ευκρινέστερη ανάλυση των βίντεο τα οποία βρίσκονται στα χέρια μας, τα οποία δεν είναι μόνο από τις κάμερες κυκλοφορίας, έχουν να κάνουν και με καταστήματα και με βενζινάδικα, που είναι πιο καλές, ας πούμε, από άποψη ποιότητας, οπότε είμαστε πολύ κοντά στο να βρουμε αυτόν τον άνθρωπο» δήλωσε στο iefimerida ο δικηγόρος της οικογένειας, Περίανδρος Τσίτσικας, περιγράφοντας το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού του οδηγού.



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Η ταυτοποίηση του οχήματος αποτελεί το βασικό ζητούμενο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη δημοσιοποιήσει τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου που αναζητείται, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πρόκειται για ασημί όχημα, πρώτης κυκλοφορίας από το 2005 έως το 2009, με απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου.

Σύμφωνα με την περιγραφή που έχει δώσει ο αδελφός του θύματος, Θωμάς Σφαλαγκάκος, πρόκειται για τροποποιημένο Mitsubishi, με φαρδιά ελαστικά και μεγάλη εξάτμιση.



Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:15, στη Λεωφόρο Αθηνών 285, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Αιγάλεω. Ο Άγγελος επέστρεφε με τo σκουτεράκι του από την εργασία του στο σπίτι του, όταν τον χτύπησε αυτοκίνητο που εκτιμάται ότι έκανε κόντρες με άλλο. Ο 45χρονος κινούνταν στη δεξιά λωρίδα, με μικρή σχετικά ταχύτητα, φορώντας κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό.



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Όπως περιέγραψε στο iefimerida ο αδελφός του, το αυτοκίνητο τον χτύπησε στο πλάι, στο σημείο του μπροστινού τροχού. Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στο τσιμεντένιο διαχωριστικό. Οι μαρτυρίες που επικαλείται η οικογένεια κάνουν λόγο για δύο αυτοκίνητα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν κόντρες. Κατά την προσπάθεια προσπέρασης, το ένα από αυτά φέρεται να χτύπησε τη μοτοσικλέτα του Άγγελου, πριν ο οδηγός του απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο 45χρονος ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Μετά τον θάνατό του, η οικογένεια πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, ως μια πράξη αγάπης αλλά και για να τιμήσει τη μνήμη του Άγγελού τους.