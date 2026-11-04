Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών: Αναζητούν οδηγό ασημί Mitsubishi που φέρεται να εγκατέλειψε το θύμα - iefimerida.gr

Έκκληση για τον εντοπισμό μαρτύρων που ενδεχομένως γνωρίζουν τι συνέβη σε θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών απευθύνουν συγγενείς και φίλοι ενός πατέρα 10χρονου παιδιού, αναζητώντας στοιχεία για ένα ασημί αυτοκίνητο που ενεπλάκη στη σύγκρουση και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον άτυχο άνδρα στον τόπο του δυστυχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, το απόγευμα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας της Θηβών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δημόσια έκκληση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα σκούτερ και ένα ασημί Mitsubishi Colt, ο οδηγός του οποίου απομακρύνθηκε από το σημείο μετά τη σύγκρουση.

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Οι συγγενείς του οδηγού του δικύκλου προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στον εντοπισμό του αυτοκινήτου. Μέσω δημόσιας έκκλησης αναζητούν οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στον συγκεκριμένο οδικό άξονα, αλλά και κατοίκους ή επαγγελματίες της περιοχής που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας.

Η οικογένεια και οι φίλοι του άνδρα ζητούν από όσους πέρασαν από τη Λεωφόρο Αθηνών το απόγευμα της Παρασκευής να ελέγξουν τυχόν καταγραφές από κάμερες, ακόμη και αν δεν αντιλήφθηκαν τη στιγμή της σύγκρουσης. Εκτιμούν ότι το οπτικό υλικό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς ενδεχομένως να έχει καταγραφεί το ασημί Mitsubishi Colt πριν ή μετά το τροχαίο, η κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκε ή κάποιο στοιχείο της πινακίδας κυκλοφορίας του.

«Η παραμικρή λεπτομέρεια είναι κρίσιμη»

«Ζητούμε τη βοήθεια όποιου οδηγού περνούσε από το σημείο εκείνες τις ώρες και διαθέτει κάμερα αυτοκινήτου (dashcam), ή όποιου κατοίκου/καταστήματος έχει κάμερα ασφαλείας που μπορεί να κατέγραψε το ασημί Mitsubishi Colt ή την πορεία διαφυγής του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

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Η αναζήτηση επικεντρώνεται στο χρονικό διάστημα από τις 17:45 έως τις 18:15 της 30ής Οκτωβρίου, με τους συγγενείς και τους φίλους να θεωρούν ότι ακόμη και μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια, είναι κρίσιμη», τονίζουν στην έκκλησή τους, ζητώντας από οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω της σχετικής ανάρτησης.