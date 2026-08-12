Τροχαίο στην Κορινθία: Νεκρός οδηγός φορτηγού -Είχε σταθμεύσει και τον παρέσυρε αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού, μετά από τροχαίο στο Ρυτό Κορινθίας που σημειώθηκε την Τρίτη το απόγευμα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο ίδιος είχε μεταφερθεί χθες το απόγευμα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, καθώς παρασύρθηκε από Ι.Χ αυτοκίνητο, στην επαρχιακή οδό Αλμυρής - Σοφικού.

Το τραγικό συμβάν συνέβη όταν το ΙΧ, που οδηγούσε ένας 74χρονος, προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό, παρασύροντας τον 48χρονο οδηγό του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε βγει από το όχημά του.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας της Κορίνθου.