Τροχαίο στην Κορινθία: Νεκρός οδηγός φορτηγού -Είχε σταθμεύσει και τον παρέσυρε αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού, μετά από τροχαίο στο Ρυτό Κορινθίας που σημειώθηκε την Τρίτη το απόγευμα.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο ίδιος είχε μεταφερθεί χθες το απόγευμα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, καθώς παρασύρθηκε από Ι.Χ αυτοκίνητο, στην επαρχιακή οδό Αλμυρής - Σοφικού.
Το τραγικό συμβάν συνέβη όταν το ΙΧ, που οδηγούσε ένας 74χρονος, προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό, παρασύροντας τον 48χρονο οδηγό του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε βγει από το όχημά του.
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας της Κορίνθου.
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