Τροχαίο στο Καματερό: «Είχε πάει να πάρει ένα καφέ και την πέταξε 10 μέτρα μακριά, μου την σακάτεψε», λέει ο πατέρας της 36χρονης

Σοκάρει το βίντεο από το τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 36χρονης στο Καματερό το πρωί του Σαββάτου, με τον πατέρα του θύματος να δηλώνει για την κόρη του ότι «είχε πάει να πάρει ένα καφέ και της δίνει μία και την πέταξε 10 μέτρα μακριά και μου την σακάτεψε».

«Το καλύτερο παιδί της γης και έχει ένα παιδάκι 5 ετών, πήγαινε στη δουλειά της, έχει ένα μαγαζί το παιδί μου, μόνο του παλεύει και σηκώθηκε και σταμάτησε να πάρει ένα καφέ και ήρθε ο εγκληματίας και μου το χτύπησε» προσθέτει ο πατέρας της 38χρονης μιλώντας στο Mega.

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Ο ίδιος περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του σημείωσε ότι «έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά».

Αναφερόμενος στο πώς έγινε το τροχαίο ο πατέρας της 36χρονης σημειώνει για τον 38χρονο οδηγό του οχήματος που την παρέσυρε: «Αυτός πήγαινε με 100 στη Λ. Φυλής που γίνεται χαμός. Υπήρξε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο αλλά κανείς δεν θα το δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα».

Υπενθυμίζεται ότι η στιγμή της σοκαριστικής παράσυρσης της 38χρονης καταγράφηκε σε βίντεο. Το μπορντό αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χτυπάει την άτυχη οδηγό και την εκσφενδονίζει στον αέρα.

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Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου όταν η 36χρονη μόλις έχει παρκάρει το λευκό όχημά της επί της Λεωφόρου Φυλής. Τη στιγμή που βγαίνει από αυτό και κλείνει την πόρτα του οδηγού, το αυτοκίνητο 38χρονου τη χτυπάει και την εκτοξεύει, προτού εκείνη προλάβει να αντιδράσει.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφοντας το ατύχημα αναφέρει στο Mega για το αυτοκίνητο του 38χρονου το οποίο μόλις είχε πραγματοποίησε προσπέραση σε άλλο αυτοκίνητο, «περνάει από πίσω του φωτοβολίδα, σφαίρα, χτυπά τον καθρέφτη του και σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούμε ένα μεγάλο Μπαμ. Έχει παρασύρει την κοπέλα και έχει χτυπήσει άλλα 3-4 αυτοκίνητα».

«Μετά συνειδητοποίησε τι έκανε άρχισε και χτυπούσε το κεφάλι του με τα χέρια και έλεγε “τι έκανα”», προσθέτει ο αυτόπτης μάρυτρας.

«Όχι με 120 με 20 δεν πας σε δρόμο που είναι κολλημένος»

«Είναι κρίσιμη η κατάσταση της. Έχει πολλές ανοιχτές πληγές. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με 100 - 120 σε δρόμο που είναι ήδη σταθμευμένα τα αυτοκίνητα, είναι σταθμευμένα. Όλος ο δρόμος είναι κολλημένος. Όχι με 120 με 20 δεν πας», δηλώνει στο ίδιο κανάλι ο σύζυγος της 36χρονης.

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Στον Ερυθρό Σταυρό σε σοβαρή κατάσταση η 36χρονη

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα σχεδόν σε όλο της το σώμα με την κατάσταση της να θεωρείται σοβαρή.

Σύμφωνα με το Mega η κατάσταση της υγείας της 36χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ είναι αρκετά δύσκολη. Χθες, χειρουργήθηκε στην κνήμη, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς η αριστερή πλευρά της έχει σχεδόν διαλυθεί καθώς φέρει παντού κακώσεις.

Όσον αφορά στον 38χρονο, διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.