Τροχαίο στην Καβάλα: Αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα είχε η μητέρα το 3χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα είχε η μητέρα το 3χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του

Φωτογραφία: ΕΡΤ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Θλίψη προκαλεί το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 3 ετών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, «στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ μια τετραμελής οικογένεια έπειτα από τροχαίο. Το ένα παιδί 3 ετών μεταφέρθηκε νεκρό. Έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης, ήταν αδύνατον. Το είχε η μητέρα αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα».

Και συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος: «Η μητέρα σοβαρά τραυματισμένη αυτή τη στιγμή χειρουργείται. Το άλλο παιδί, αγόρι 10 ετών, έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας οδηγός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό».

Γιαννάκος: Πώς έγινε το τροχαίο στην Καβάλα

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δίνει άλλη διάσταση στο τροχαίο, που αρχικά είχε μεταδοθεί ότι ήταν ανάμεσα σε ΙΧ και ταξί. Γράφει ο κ. Γιαννάκος: «Υπήρχε ταξί εκεί που ο οδηγός προσέφερε βοήθεια, αλλά δεν αναφέρεται μετωπική, ούτε υπήρχαν προς διακομιδή τραυματίες από το ταξί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτροπή της πορείας του αυτοκινήτου. Τουλάχιστον αυτά είπε ο πατέρας οδηγός του αυτοκινήτου στο νοσοκομείο».

Φωτογραφίες από το proininews:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Καβάλα τροχαίο παιδί

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ