Τροχαίο στην Καβάλα: Αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα είχε η μητέρα το 3χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του - iefimerida.gr

Θλίψη προκαλεί το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 3 ετών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, «στο νοσοκομείο της Καβάλας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ μια τετραμελής οικογένεια έπειτα από τροχαίο. Το ένα παιδί 3 ετών μεταφέρθηκε νεκρό. Έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης, ήταν αδύνατον. Το είχε η μητέρα αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα».

Και συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος: «Η μητέρα σοβαρά τραυματισμένη αυτή τη στιγμή χειρουργείται. Το άλλο παιδί, αγόρι 10 ετών, έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας οδηγός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό».

Γιαννάκος: Πώς έγινε το τροχαίο στην Καβάλα

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δίνει άλλη διάσταση στο τροχαίο, που αρχικά είχε μεταδοθεί ότι ήταν ανάμεσα σε ΙΧ και ταξί. Γράφει ο κ. Γιαννάκος: «Υπήρχε ταξί εκεί που ο οδηγός προσέφερε βοήθεια, αλλά δεν αναφέρεται μετωπική, ούτε υπήρχαν προς διακομιδή τραυματίες από το ταξί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτροπή της πορείας του αυτοκινήτου. Τουλάχιστον αυτά είπε ο πατέρας οδηγός του αυτοκινήτου στο νοσοκομείο».

