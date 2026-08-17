 Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα - iefimerida.gr
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Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα

Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / EUROKINISSI: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαλάνδρι, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο χτύπησε με τον μπροστινό δεξί τροχό στον πίσω αριστερό τροχό σταθμευμένου οχήματος. Από τη σύγκρουση ανετράπη και κατέληξε πάνω σε δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα, έχοντας τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε κανείς άλλος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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