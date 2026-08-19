Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ κρεμόταν σε γκρεμό πάνω από τη θάλασσα - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 της Τετάρτης 19/8 στην παραλία Γλύφα, στον παραλιακό δρόμο της περιοχής στη Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός, 23 ετών, εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε σημείο του γκρεμού, με το όχημα να βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα.

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Ο νεαρός οδηγός φέρεται να άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου για να βγει από το όχημα. Κατά την προσπάθειά του, βρέθηκε στο κενό και κατέληξε σε βραχώδες σημείο κάτω από τον δρόμο, όπως αναφέρει το evima.gr.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον τοποθετήσουν σε φορείο και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια μέχρι τον κεντρικό δρόμο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.