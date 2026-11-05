Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Βόλου - Λάρισας: Εγκλωβίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί, στον κόμβο του Σέσκλου, στην παλαιά εθνική οδό Βόλου - Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thenewspaper.gr ο οδηγός αυτοκινήτου έχει εγκλωβιστεί στο όχημά του.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του εγκλωβισμένου οδηγού.