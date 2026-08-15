Tροχαίο στον Έβρο με έξι τραυματίες -Τρεις σοβαρότερα, παιδιά ανάμεσά τους - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο με έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14/8 στον Έβρο, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα στον κάθετο άξονα Αρδανίου–Ορμενίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:20, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι έξι επιβαίνοντες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις από τους τραυματίες, οι δύο οδηγοί και ένα παιδί, φέρεται να έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Πενταμελής οικογένεια στο ένα αυτοκίνητο

Όπως αναφέρει το τοπικό «Ράδιο Έβρος», στο ένα όχημα επέβαινε η Ελληνίδα οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν πενταμελής οικογένεια, αποτελούμενη από τους δύο γονείς και τα τρία παιδιά τους.

Το όχημα της οικογένειας έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ ο οδηγός ήταν Έλληνας.

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Μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο οχήματα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ούτε εάν προηγήθηκε κάποιος λανθασμένος χειρισμός.

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Παράλληλα, εξετάζεται εάν στην πρόκληση της σύγκρουσης συνέβαλαν η ταχύτητα, η κατάσταση του οδοστρώματος ή άλλος παράγοντας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.