Τροχαίο δυστύχημα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης: Νεκρός 88χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μμ στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.﻿

Από την πρόσκρουση, ένας 88χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Ελαφρύτερα τραύματα υπέστησαν επίσης ένας άνδρας και μία γυναίκα που βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο.



Μετά από σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.