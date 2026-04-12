Τροχαίο δυστύχημα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης: Νεκρός 88χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μμ στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.
Από την πρόσκρουση, ένας 88χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Ελαφρύτερα τραύματα υπέστησαν επίσης ένας άνδρας και μία γυναίκα που βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο.
Μετά από σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο