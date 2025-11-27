Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού του φορτηγού -Πήγαιναν μαζί για δουλειά - iefimerida.gr

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (27/11) στο Πέραμα, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγάκι ανετράπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν μια 54χρονη γυναίκα και ο γιος της, που ήταν ο οδηγός και ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Η πρώτη εκτίμηση για το τροχαίο στο Πέραμα

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε κολώνα και να καταλήξει αναποδογυρισμένο στον δρόμο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που συνέβη το δυστύχημα μητέρα και γιος κατευθύνονταν μαζί προς τη λαϊκή αγορά για τη δουλειά τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο