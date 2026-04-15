Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο: Νεκρός αναβάτης μηχανής - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας οδηγός μοτοσικλέτας, μετά από ανατροπή στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε ξημερώματα της Τετάρτης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα την ανατροπή της και, δυστυχώς, τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.