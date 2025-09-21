Καβάλα: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 28χρονο και έναν σοβαρά τραυματία - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο φίλοι που επέστρεφαν από βραδινή έξοδο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα. Αποτέλεσμα ο θανάσιμος τραυματισμός του 28χρονου συνοδηγού, ενώ ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.

Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν δρόμο καρμανιόλα.