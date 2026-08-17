Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στη Χαλκιδική - Το ΙΧ ανετράπη και εντοπίστηκε σε χωράφι - iefimerida.gr

Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 84 χλμ της επαρχιακής οδού Μουδανιών - Συκιάς στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, χθες, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 29χρονος, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ