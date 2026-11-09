Τροχαίο δυστύχημα στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στην Κέρκυρα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος παρέσυρε και σκότωσε έναν 83χρονο ο οποίος κινείτο πεζός.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας.

Ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ