Μαρτίνο: Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας με έναν νεκρό και δύο τραυματίες [εικόνες] - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr, αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Αθήνα προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του ΙΧ βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Πυροσβέστες του Π.Κ Αταλάντης έσπευσαν άμεσα στο σημείο και απεγκλώβισαν τον νεκρό και τις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.