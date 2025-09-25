 Τροχαίο δυστύχημα στον Έβρο: 62χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της στην Εγνατία Οδό -Τραυματίστηκε ο γιος της - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Έβρο: 62χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της στην Εγνατία Οδό -Τραυματίστηκε ο γιος της

Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία γυναίκα 62 ετών από τη Βουλγαρία έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια Αρδανίου, στην Εγνατία Οδό, στον Έβρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα ήταν συνοδηγός σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος της. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον δρόμο και να ανατραπεί.

Τραυματίστηκε ο γιος -Νεκρή η γυναίκα

Από το τροχαίο, η 62χρονη γυναίκα, ανασύρθηκε νεκρή, ενώ ο γιος της τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

