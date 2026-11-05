Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής -Έπεσε σε συρόμενη πόρτα και σε κολόνα - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 20χρονο οδηγό μηχανής νεκρό σημειώθηκε στον παράδρομο της Λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 20χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να έπεσε στο οδόστωμα.

Στη συνέχεια, αφού έπεσε σε συρόμενη πόρτα, φέρεται να προσέκρουσε και σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.