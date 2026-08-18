 Τροχαίο στη Βούλα: Σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα -Σε κρίσιμη κατάσταση o οδηγός της μηχανής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Σοκαριστικό βίντεο από τη σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα -Σε κρίσιμη κατάσταση o οδηγός της μηχανής

Τροχαίο στη Βούλα
Τροχαίο στη Βούλα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το τροχαίο στη Βούλα και τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ταξί με μηχανή το βράδυ της Δευτέρας (17/8), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει το notia.gr δείχνει το ταξί να βρίσκεται στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και να επιχειρεί αναστροφή στην πλατεία Κρήτης. Εκείνη τη στιγμή από διπλανή λωρίδα έρχεται με μεγάλη ταχύτητα η μηχανή και προσκρούει πάνω στο ταξί.

Ο 39χρονος οδηγός της μηχανής διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.

«Καθαρό» το αλκοτέστ

Σύμφωνα τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός ταξί ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

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