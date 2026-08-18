Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά: Συγκρούστηκαν λεωφορείο με δίκυκλο -Στο νοσοκομείο ο 20χρονος μοτοσικλετιστής - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση λεωφορείου με δίκυκλο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή του Βατόλακκου στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από τη σύγκρουση, τα αίτια της οποίας διερευνούν οι αστυνομικοί, τραυματίστηκε ο 20χρονος οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 20χρονο στο νοσοκομείο Χανίων.