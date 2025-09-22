Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τροχαίο ατύχημα για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κοντά στο Λαύριο - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινούνταν μόνη της με το βουλευτικό της όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, χωρίς αστυνομική συνοδεία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη ελαφρά εκτός δρόμου.
Περαστικός ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου βγήκε σώα από το όχημα, κάλεσε τη φρουρά της και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
