Τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας: Έσκασε το λάστιχο και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στις προστατευτικές μπάρες.



To τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στο 138ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με το lamiareport, η οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του όταν έσκασε το λάστιχο, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Στο όχημα επέβαιναν μητέρα και γιος με την οδηγό να τραυματίζεται – ευτυχώς ελαφρά – και να μεταφέρετε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με άνδρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης να επιχειρούν για την εκκαθάριση του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των συντριμμιών. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως λίγη ώρα αργότερα με την κίνηση, λόγω της εξόδου του Πάσχα, να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.