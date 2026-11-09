Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έφερε χάος στην Κηφισίας -Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις - iefimerida.gr

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή οχήματος που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία».

Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί μια ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τους οδηγούς να πρέπει να δείξουν μεγάλη υπομονή.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

Το βίντεο από το σημείο: