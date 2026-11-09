 Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έφερε χάος στην Κηφισίας -Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έφερε χάος στην Κηφισίας -Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Κηφισίας
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Κηφισίας / Φωτογραφία: Orange Press Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή οχήματος που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία».

Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί μια ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τους οδηγούς να πρέπει να δείξουν μεγάλη υπομονή.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

Το βίντεο από το σημείο:

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τροχαίο Κηφισίας καθυστερήσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ