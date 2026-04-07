Τροχαίο ατύχημα στους Αμπελόκηπους: Δίκυκλο παρέσυρε πεζή - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στους Αμπελόκηπους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίκυκλο παρέσυρε πεζή υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αχαΐας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Όπως μεταδίδει το Orange Press έχει τραυματιστεί και ο οδηγός του δικύκλου. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και οι δύο τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου στους Αμπελόκηπους