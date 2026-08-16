 Καραμπόλα στην Ε.Ο Κορίνθου-Τριπόλεως με δύο τραυματίες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στην Ε.Ο Κορίνθου-Τριπόλεως με δύο τραυματίες

Τροχαίο - καραμπόλα στην Ε.Ο Κορίνθου – Τριπόλεως
Τροχαίο - καραμπόλα στην Ε.Ο Κορίνθου – Τριπόλεως
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο - καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων το μεσημέρι της Κυριακής 16/8 στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τριπόλεως, στα διόδια Σπαθοβουνίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα διερευνώνται.

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