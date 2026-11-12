Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η φωταγώγηση της Αθήνας για τα Χριστούγεννα

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η Αθήνα θα ξεκινήσει να κινείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με μια ανοιχτή γιορτή στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος και τη φωταγώγηση της πόλης.

Και φέτος, το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα είναι ένα έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων και θα φτάσει στην Αθήνα από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας.

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«Η Αθήνα φορά ήδη τα γιορτινά της και γεμίζει με το πιο όμορφο φως των Χριστουγέννων, το φως της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της ζεστασιάς. Ένα πανέμορφο, καταπράσινο έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων, από τα ψηλότερα που είχε η Αθήνα, θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και να γίνει το λαμπερό σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων στην πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε:

«Σας περιμένουμε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με υπέροχες μουσικές, χαρά και αισιοδοξία και πάνω απ' όλα, με μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά για όλες και όλους. Θα μετρήσουμε όλοι μαζί αντίστροφα, θα ανάψουμε τα φώτα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα φωταγωγήσουμε γιορτινά την πόλη. Ας κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα μια γιορτή που θα μας ενώσει ακόμα περισσότερο».

EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης του Δήμου Αθηναίων

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band Δήμου Αθηναίων και με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα πάρει τη θέση της στην πλατεία Συντάγματος, μεταφέροντας μέσα από τις μουσικές της τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας. Την παρουσίαση θα κάνει ο Γιώργος Λιανός.

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Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή με τους μουσικούς της, για να τραγουδήσει για την Αθήνα και να μεταμορφώσει τον δημόσιο χώρο σε μουσική σκηνή.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη στιγμή της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 19:30 με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν μαζί το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Χιλιάδες φωτάκια θα ανάψουν και η πλατεία Συντάγματος θα γεμίσει λάμψη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των φετινών γιορτών στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη διερμηνέα Μαρία Βλάμη, κάνοντας τη γιορτινή εμπειρία προσβάσιμη και συμμετοχική για όλους.

Ο εορταστικός στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας θα απλωθεί και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης, με το φως των αστεριών να γίνεται ο πρωταγωνιστής και να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο.

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EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκεκριμένα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα, που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του και θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

Το δέντρο δεν θα είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, το Σύνταγμα θα στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες της πλατείας, η οποία έχει ξεκινήσει να στολίζεται, θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει σημείο διάδρασης για τους περαστικούς.

Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα. Έτσι, η πιο εμβληματική πλατεία της Αθήνας θα αποτελέσει το λαμπερό επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και το σημείο συνάντησης των γιορτινών περιπάτων στην πόλη.

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Με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού για όλη την πόλη, οι γειτονιές θα έχουν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Τα γιορτινά φώτα συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και αναδιανεμήθηκαν, με αποτέλεσμα μια ανανεωμένη γιορτινή εικόνα για κάθε συνοικία.

Η Λεωφόρος Βασ. Σοφίας θα αποκτήσει νέο εορταστικό φωτισμό, με σύγχρονα υλικά, τα οποία δίνουν ένταση στη φωτεινότητα. Ανανεωμένο επιστήλιο φωτισμό θα αποκτήσει η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ενώ η Πατησίων θα έχει φέτος διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο και η Ερμού θα στολιστεί από γιρλάντες με κρεμαστά αστεράκια. Δρόμοι, όπως η οδός Αριστοτέλους, θα αποκτήσουν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τι περιλαμβάνει ο φετινός στολισμός:

Tοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας αίσθηση θαλπωρής.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό, που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, θα αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων, με ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων, που θα απλωθούν στις γειτονιές της Αθήνας.

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Οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ