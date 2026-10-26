Τρίκαλα: Βρέθηκε απαγχονισμένος 60χρονος κτηνοτρόφος - Η ασθένεια των προβάτων του και η φωτιά στην κτηνοτροφική μονάδα - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση ενός 60χρονου κτηνοτρόφου στα Τρίκαλα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, μία ημέρα μετά την φωτιά που είχε εκδηλωθεί στη μονάδα του, με αποτέλεσμα να καούν πρόβατα.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μαντρί που βρίσκεται στον δρόμο από την Πηνειάδα προς το Δαμάσι, λίγο μετά τη στροφή της γέφυρας του Πηνειού.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι βρισκόταν στο σημείο για αρκετές ώρες προτού εντοπιστεί.

Το προηγούμενο βράδυ, είχε ξεσπάσει φωτιά στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του 60χρονου, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Τα προβλήματα με τον καταρροϊκό πυρετό

Ο 60χρονος ζούσε στην Πηνειάδα με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ενώ εργαζόταν στην κτηνοτροφία για να συντηρεί την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κοπάδι του είχε προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό, γεγονός που φέρεται να είχε επιβαρύνει την οικονομική του κατάσταση. Παράλληλα, φέρεται να αντιμετώπιζε δυσκολίες σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης για τις απώλειες, ανάλογα με την νόσο.

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Η σορός του 60χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια, προγραμματίστηκε η μεταφορά της για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο άνδρας περιγράφεται ως φιλήσυχος οικογενειάρχης, ο οποίος εργαζόταν σκληρά για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειάς του.

Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.