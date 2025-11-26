Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο - iefimerida.gr

Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του ΥΕΘΑ, Νίκου Δένδια, μετά τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο.



Το τριήμερο πένθος, που ξεκινά από σήμερα, θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου.

Ρόδος: Ο 39χρονος τραυματίας αναμένεται να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.



Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν άγαμος, ενώ ο 39χρονος, που τραυματίστηκε, είναι έγγαμος με δύο παιδιά.



Τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο επιλοχίας, που ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι και φέρει σκάγια σε όλο το σώμα και στο κεφάλι, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ αναμένεται άμεσα να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση.