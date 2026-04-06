Τριήμερο για το Πάσχα: Δείτε οικονομικούς προορισμούς και επιλογές από 250 ευρώ - iefimerida.gr

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται στους δημοφιλείς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας για τις ημέρες του Πάσχα.



Παρά το έντονο ενδιαφέρον, εξακολουθούν να υπάρχουν επιλογές στον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων που συνδυάζουν προσιτό κόστος διαμονής με αυθεντική πασχαλινή εμπειρία, κυρίως σε προορισμούς με μεγαλύτερη προσφορά ακινήτων και χαμηλότερη τουριστική πίεση.



Η φετινή εικόνα της αγοράς, μάλιστα, αναδεικνύει μια «διπλή ταχύτητα» στους ηπειρωτικούς προορισμούς. Από τη μία πλευρά, οι παραδοσιακά δημοφιλείς περιοχές εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ζήτησης και περιορισμένη διαθεσιμότητα, οδηγώντας σε αυξημένες πληρότητες. Από την άλλη, προορισμοί με μεγαλύτερη προσφορά καταλυμάτων ή χαμηλότερη τουριστική προβολή συνεχίζουν να προσφέρουν ευκαιρίες για ποιοτική και οικονομική διαμονή.



Οικονομικοί προορισμοί: Αυθεντικότητα και ισορροπία



Προορισμοί όπως η Λαμία λειτουργούν ως ιδανικά σημεία εκκίνησης για εξερεύνηση της Στερεάς Ελλάδας, με φόντο την Οίτη και τον Παρνασσό, ενώ οι κατανυκτικές περιφορές Επιταφίου στα γύρω χωριά αναδεικνύουν τη βαθιά θρησκευτική παράδοση της περιοχής. Αντίστοιχα, στους πρόποδες του Ολύμπου, η Ελασσόνα προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία, όπου η Ανάσταση συνοδεύεται από τοπικά γλέντια και έντονη κοινοτική συμμετοχή.



Στη νότια Ελλάδα, η Σπάρτη ξεχωρίζει για τον ιστορικό της χαρακτήρα, με τον Μυστρά να προσδίδει μια έντονη πολιτιστική διάσταση στο πασχαλινό ταξίδι. Το Κιάτο προσφέρει μια πιο χαλαρή, παραθαλάσσια εκδοχή των εορτών, ιδανική για σύντομες αποδράσεις με εύκολη πρόσβαση.



Η Άρτα αναδεικνύει την αυθεντικότητα της ηπειρώτικης παράδοσης, ενώ η Φλώρινα προσφέρει μια πιο ήσυχη αλλά ουσιαστική εμπειρία, με έντονη επαφή με τη φύση και την τοπική κουλτούρα. Στη Χαλκίδα, το Πάσχα αποκτά έναν πιο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, με το υδάτινο στοιχείο να πρωταγωνιστεί.



Παράλληλα, περιοχές όπως η Αμφιλοχία και η Τρίπολη προσφέρουν πιο ήσυχες επιλογές, λειτουργώντας ως βάση για εξερεύνηση της ενδοχώρας. Το Άστρος Κυνουρίας συνδυάζει θάλασσα και οικογενειακή ατμόσφαιρα, ενώ η Αιδηψός και η Κάρυστος προσφέρουν χαλαρό ρυθμό και επαφή με τη φύση. Τα Τρίκαλα λειτουργούν ως δυναμικός αστικός προορισμός κοντά στα Μετέωρα, ενώ η Πρέβεζα ολοκληρώνει το σύνολο με θαλασσινή αύρα και ιστορικό ενδιαφέρον.



Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες βραχυχρόνιας μίσθωσης/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates , Ολόκληρα διαμερίσματα ή αυτοτελής κατοικίες (όχι βίλες). * Το κόστος διαμονής προκύπτει βάση της διαθεσιμότητας. Η κατοικία στην ίδια τιμή μπορεί να φιλοξενήσει έως και 4 άτομα, ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή.

Ορεινοί προορισμοί: Κατάνυξη και φύση



Οι ορεινοί προορισμοί προσφέρουν μια πιο εσωτερική και βιωματική εμπειρία των εορτών. Το Καρπενήσι και η Λίμνη Πλαστήρα συνδυάζουν φυσική ομορφιά με ηρεμία, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για χαλάρωση.



Η Κόνιτσα και η Σιάτιστα διατηρούν έντονα τα παραδοσιακά πασχαλινά έθιμα, ενώ το Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, προσφέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αναγέννησης της φύσης. Η Καστοριά ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα της λίμνης και την αρχοντική της ταυτότητα.



Παραθαλάσσιοι προορισμοί: Ήρεμο Πάσχα δίπλα στη θάλασσα



Την περίοδο του Πάσχα, οι παραθαλάσσιοι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των εορτών, όπου η θρησκευτική κατάνυξη συνδυάζεται με τη γαλήνη της θάλασσας και τους πιο ήπιους ρυθμούς της άνοιξης. Σε περιοχές όπως το Ξυλόκαστρο, το Πάσχα αποκτά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, με το πευκοδάσος του Πευκιά να αγκαλιάζει την παραλία και τις τοπικές εκκλησίες να δημιουργούν ένα κατανυκτικό σκηνικό. Η περιοχή προσφέρεται για χαλαρούς περιπάτους και εξορμήσεις στην ορεινή Κορινθία.



Πιο δυτικά, η Κυπαρισσία συνδυάζει αυθεντικότητα και ηρεμία, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα πιο ήσυχο Πάσχα. Η παλιά πόλη και το κάστρο προσφέρουν πανοραμική θέα στο Ιόνιο, ενώ οι τοπικές παραδόσεις διατηρούνται ζωντανές μέσα από τις θρησκευτικές τελετές και τα οικογενειακά τραπέζια.



Το Γύθειο, με τον γραφικό του χαρακτήρα και τα νεοκλασικά κτίρια, αποτελεί μια πιο αυθεντική εναλλακτική της νότιας Πελοποννήσου. Το Πάσχα εδώ συνδυάζει θάλασσα και παράδοση, ενώ η ευρύτερη περιοχή της Μάνης προσφέρει μοναδικά τοπία και ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος.



Σε κοντινή απόσταση, η Αρεόπολη ξεχωρίζει για την έντονη πασχαλινή της ταυτότητα. Η Ανάσταση στην κεντρική πλατεία με τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα και τη συμμετοχή των κατοίκων δημιουργεί μια εμπειρία με έντονο συμβολισμό, ενώ η πέτρινη αρχιτεκτονική της Μάνης ενισχύει την αίσθηση αυθεντικότητας.

Στη Στερεά Ελλάδα, το Γαλαξίδι αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους πασχαλινούς προορισμούς, γνωστό για το έθιμο του «αλευρομουτζουρώματος» την Καθαρά Δευτέρα αλλά και για τη γενικότερη ναυτική του παράδοση. Το γραφικό λιμάνι και τα αρχοντικά δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για ήρεμες αποδράσεις.



Στην Κορινθία, η Ακράτα και το Αίγιο αποτελούν επιλογές που συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση και παραθαλάσσια χαλάρωση. Το Πάσχα εδώ κυλά σε πιο οικογενειακούς ρυθμούς, με περιπάτους δίπλα στη θάλασσα, τοπικές εκκλησίες και μικρές αποδράσεις σε κοντινές παραλίες και ορεινές διαδρομές.