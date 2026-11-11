Τα 3 πρόσωπα που ψάχνει η ΑΑΔΕ για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη -Οι επιχειρηματίες και το πρόσωπο που τους ειδοποίησε να διαφύγουν - iefimerida.gr

Δύο γνωστοί επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, ηλικίας 60 και 48 ετών, βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής που διερευνά η ΑΑΔΕ, καθώς φέρονται να έχουν πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία ενός δικτύου 25 εταιρειών-«βιτρινών», με συνολικά χρέη που ξεπερνούν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.



Οι δύο άνδρες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, έχουν φύγει από την Ελλάδα και βρίσκονται αντίστοιχα στη Γερμανία και στην Κύπρο. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν το πρόσωπο που τους ειδοποίησε να διαφύγουν.



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Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων και σε περίπτωση που εκδοθούν εντάλματα σύλληψής τους, αυτά θα γίνουν διεθνή με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.



Τα ονόματα των δύο επιχειρηματιών είχαν δημοσιοποιηθεί σε σχετικά δημοσιεύματα, γεγονός που οδήγησε τον διοικητή της Αρχής, Γιώργο Πιτσιλή, στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πρακτική που φέρεται να ακολουθούσαν βασιζόταν στη διαδοχική μεταφορά της εκμετάλλευσης καταστημάτων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης από τη μία εταιρεία στην άλλη. Αρχικά, εξασφάλιζαν πολυετείς μισθώσεις ακινήτων και στη συνέχεια τα υπεκμίσθωναν σε εταιρείες με διαφορετικούς ΑΦΜ, στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα, οι αποκαλούμενοι «αχυράνθρωποι».



Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε οφειλές, η μίσθωση λυνόταν και το κατάστημα περνούσε σε νέο εταιρικό σχήμα. Τα χρέη παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν με διαφορετικό ΑΦΜ.



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Ένας από τους επιχειρηματίες φέρεται να έχει πραγματοποιήσει 88 υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων εννέα ακίνητα πέρασαν σε συνολικά 28 διαφορετικές εταιρείες.



Ο ρόλος του λογιστή -Στο δίκτυο ακόμη και άνθρωποι που είχαν αποβιώσει



Πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να είχε λογιστής ο οποίος ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που αναλάμβανε εταιρικές μεταβολές και οικονομικές διαδικασίες. Ο λογιστής συνεννοούνταν με τον κατηγορούμενο δικηγόρο, ο οποίος φέρεται να οργάνωνε και να εντόπιζε τους «αχυράνθρωπους».



Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ αφορά την κατάσταση των ανθρώπων που εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας, άποροι, άστεγοι, άνθρωποι με εξαρτήσεις, αλλά ακόμη και άτομα που είχαν ήδη πεθάνει.